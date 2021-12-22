En uzun gecede uzay buluşması

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının çocukları, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralıkta unutamayacakları bir macera yaşadı. Geleceğin uzay kahramanı olan çocuklar, en uzun gecede gökyüzünde yaşananlara şahitlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve TÜBİTAK işbirliğiyle yaklaşık 13 bin metrekarelik alana kurulan uzay merkezi, belediyede görevli personelin çocuklarını ağırladı. Her yaş grubundan bilimseverin uzay, havacılık ve teknoloji konularında bilgi ve tecrübe edinmesi sağlandı. Merkez, Büyükşehir ailesinin çocuklarına ev sahipliği yaptı. Büyükşehir, BUSKİ ve bağlı şirketlerden yaklaşık 200 çocuk, yılın en uzun gecesinde gökyüzünün sırlarına şahitlik etti. Türkiye’nin havacılık tarihini de öğrenme fırsatı bulan çocuklar; 154 interaktif eğitim düzeneği, havacılık eğitim merkezi, uzay inovasyon laboratuvarı, matematik, robotik kodlama, uzay ve havacılık atölyelerini bünyesinde barındıran merkezde unutamayacakları anlar yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan da bu özel gecede kurum çalışanlarının çocuklarını yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara yılın en uzun gecesinde neler olduğunu Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk interaktif merkezinde anlatmak istediklerini ifade eden Akhan, “Toplam 200 çocuğumuzla bu gece gökyüzünde neler olduğunu, muhteşem bir macera ile birlikte keşfettik. Çocuklarımız bu gece kendilerini geleceğin gökyüzü kahramanı gibi hissetti. Yeni pilotların ve uzay insanlarının Bursa’dan yetişeceğine inanıyoruz. Normalde giriş ücretli, ama bu geceye özel çalışanlarımızın çocuklarına ücretsiz olarak ziyaret etme imkanı sunduk. Kurum içi halkla ilişkiler faaliyetlerinin, kurumsal kimliğin oluşturulması ve güçlenmesi kurum aidiyeti açısından çok önemli. 2022 yılında da kurum içi faaliyetlerimiz devam edecek” dedi.

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