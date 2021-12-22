Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları bugün yapılan idmanla devam etti.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında deplasmanda Menemenspor ile karşılaşacak olan Bursaspor sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz nezaretindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Koordinasyon ve kuvvet hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşilbeyazlılar son bölümde çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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