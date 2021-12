Öğrenciler 2 bin 850 kilo atık pil topladı Çevreci okullara ödüllerini Başkan Dündar verdi

Osmangazi Belediyesi tarafından ilk ve orta dereceli okullar arasında düzenlenen atık pil toplama yarışmasının sonuçları belli oldu. 2 bin 850 kilogram atık pil toplanırken, yarışmanın kazananı 360 kilogram atık pil toplayan Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu oldu.

Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle yürütülen yarışmada dereceye giren okullara ve öğrencilere ödülleri Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın da katıldığı törenle verildi.

08 Mart 2021 ile 7 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya ilçe genelinden 50 okul katıldı. Yarışma kapsamında toplam 2 bin 850 kilogram atık pil toplanarak, insan sağlığı ve çevrenin zarar görmesinin önüne geçildi. Yarışmanın birincisi 360 kilogram atık pil toplayan Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu oldu. 300 kilogram atık pil toplayan BTSO Hasan Alkoçlar Anaokulu ikinci olurken, 251 kilogram atık pil toplayan Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın dördüncüsü olan Mehmet Aker İlkokulu da yarışma süresince 226 kilogram atık pil topladı.

Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm Türkiye’de en fazla atık pil toplayan ilçe olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dünyanın birçok alanda hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Başkan Dündar, “Hızlı şehirleşme ve hızlı büyüme ile birlikte insanların yoğun olduğu yerlerde doğal dengenin bozulduğunu görüyoruz. Teknoloji bir tarafından hayatımızı kolaylaştırırken, diğer tarafından bu teknolojinin atıklarıyla karşılaşıyoruz. Bu atıkların yeniden toplanması ve dönüşümüne yönelik çalışmalarda bizler kamu kurumları olarak öncülük ediyoruz. Dünyanın her yerinde çevre yatırımları en önemli yatırımlar haline geldi. Osmangazi Belediyesi olarak biz de çevre yatırımlarına büyük önem veriyoruz. Bursa’nın ilk Atık Getrme Merkezi’ni kurduk. Bu merkezde topladığımız atıkları, 14 ayrı kategoride ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyoruz.” dedi.

Belediye olarak uzun süredir gerçekleştirdikleri elektronik atık toplama çalışmalarını yetkili kuruluş ve dernekler ile birlikte yaptıklarını anlatan Dündar, “Şehrimize olan saygımızdan dolayı çevreyi korumaya yönelik çalışmalarımızı okullarımızla birlikte yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımıza bu şuuru aşılamamız lâzım. Sağlıklı bir şehirde yaşamak istiyorsak bu konularda duyarlı olmamız gerekiyor. Zaten, inancımızın temeli de temizlik. Bunun da başı eğitim. Bizler Osmangazi’de eğitim ile birlikte bunu başardık ve bu çalışmaları sürdüreceğiz” diye konuştu.

Atık pil toplama konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Bu başarılı sonuçtan dolayı, İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımız, her şeyden önemli. Bu çalışmalarla biz, geleceğe yönelik yatırım yapmış oluyoruz. Bunların hepsini büyük Osmangazi ailesi ile birlikte yapıyoruz. Geleceğimiz emin ellerde; geleceğimiz aydınlık. Çünkü, çevreye duyarlı bir gelecek yetişiyor. Tüm dünya Türkiye’yi izliyor. Bu millet, tıpkı 1326 yılında Bursa’dan ayağa kalktığı gibi yine harekete geçti. Bizde sömürü yok. Dil, din, ırk farkı gözetmeksizin adalet var. Herkes bizi takip etsin, biz başaracağız.” ifadelerini kullandı.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici de, “Şayet geleceğimizi düşünüyorsak, çevreyi kirleten her şeye karşı mücadele etmek zorundayız. Osmangazi Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz yarışmada Türkiye şampiyonu olduk. Okullarımızla birlikte yarışma süresince 2 bin 850 kilo pil topladık. Başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere, velilerimiz, öğrencilerimiz, okul idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren okulların öğrenci ve öğretmenlerine sertifika ve hediyeleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Bursa Valiliği İl Enerji Yöneticisi Levent Yazıcı tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.