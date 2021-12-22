Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp burnu ve dişlerini kırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp burnu ve dişlerini kırdı

DHA

Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp burnu ve dişlerini kırdı


Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, ablasıyla nişan alışverişinden dönen Z.E. (22), Mert Demir'in (20) yumruklu saldırısına uğradı. Burnunda ve dişlerinde kırıklar olan Z.E. tedaviye alınırken, daha önceden tanımadığı genç kıza saldıran Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ablasıyla birlikte nişan alışverişinden dönen Z.E.'ye, yanlarından geçen ve daha önceden tanımadıkları bir kişi yumruk attı. Z.E. kanlar içerisinde yere yığıldı, ablası çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan ve Mert Demir olduğu öğrenilen kişi, mahalleli tarafından yakalandı. Mahallelinin linç girişiminde bulunduğu Demir, bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Bu sırada, sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Z.E., kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Z.E.'nin aldığı yumruk darbesiyle burnunun ve dişlerinin kırıldığı öğrenildi. Mert Demir'in Z.E.'ye yumruk attığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
'GÜCÜMÜN YETECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'
Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan Mert Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydının olduğu öğrenilen Demir'in gücünün yeteceğini düşündüğü için Z.E.'ye saldırdığını söylediği öğrenildi. Mert Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-12-22 17:00:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp burnu ve dişlerini kırdı
YEREL HABERLER Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp ...
Yunuseli Bulvarı’nda trafik düzenlemesi
YEREL HABERLER Yunuseli Bulvarı’nda trafik düzenlemesi
Öğrenciler 2 bin 850 kilo atık pil topladı Çevreci okullara ödüllerini Başkan Dündar verdi
YEREL HABERLER Öğrenciler 2 bin 850 kilo atık pil topladı Çevreci ...
İnegöl Belediyesi 22 personel alacak
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi 22 personel alacak
Marmarabirlik’ten 19 milyon TL ödeme
YEREL HABERLER Marmarabirlik’ten 19 milyon TL ödeme
Nilüfer Belediyespor’da Rangelova dönemi
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyespor’da Rangelova dönemi
Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da Menemenspor maçı hazırlıkları sürüyor
Minik parmaklar kodlama atölyesinde
YEREL HABERLER Minik parmaklar kodlama atölyesinde
En uzun gecede uzay buluşması
YEREL HABERLER En uzun gecede uzay buluşması
İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını ...
İnşaattan düşerek ağır yaralandı, yakınları acil serviste izdihama yol açtı
YEREL HABERLER İnşaattan düşerek ağır yaralandı, yakınları acil ...
Panik yüzünden fiyatlar artıyor Kılıç: “Marketler indirim için üzerine düşeni yapacak”
YEREL HABERLER Panik yüzünden fiyatlar artıyor Kılıç: “Marketler ...
Millî yazılıma ödül
YEREL HABERLER Millî yazılıma ödül
Kosova Avrupa’ya açılmak için büyük fırsat
YEREL HABERLER Kosova Avrupa’ya açılmak için büyük fırsat
Yıldırım’ın altın kulaçlarından 5 madalya 10 tesiste 14 farklı branşta eğitim
YEREL HABERLER Yıldırım’ın altın kulaçlarından 5 madalya 10 tesiste ...
Osmangazili judocular madalyaya doymuyor
YEREL HABERLER Osmangazili judocular madalyaya doymuyor
Maksempınar’a yakışan proje
YEREL HABERLER Maksempınar’a yakışan proje
Yıldırım’ın ulaşım ağı genişliyor Ulaşılabilir Yıldırım hedefine adım adım
YEREL HABERLER Yıldırım’ın ulaşım ağı genişliyor Ulaşılabilir ...
Şahinkaya’dan Yüksek Teknoloji Lisesi
YEREL HABERLER Şahinkaya’dan Yüksek Teknoloji Lisesi
Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa büyük buluşmaya hazırlanıyor
Ulubatlı Hasan'ın memleketinde gemiler karadan yürüdü Karacabey’de İstanbul’un fethini andıran görüntü Karacabey’de 200 tonluk dev balıkçı teknesi karadan yürütüldü
YEREL HABERLER Ulubatlı Hasan'ın memleketinde gemiler karadan ...
BTÜ, çalışma hayatına hazır mezunlar yetiştiriyor
YEREL HABERLER BTÜ, çalışma hayatına hazır mezunlar yetiştiriyor
Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor Engelleri kaldıran Çekirge Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları işaret dili öğreniyor Engelleri ...
İnegöl Belediyesi’nden ‘Yerli ve Milli Olmak’ semineri
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nden ‘Yerli ve Milli Olmak’ ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.