Nişan alışverişinden dönen genç kıza yumruk atıp burnu ve dişlerini kırdı (2)



'ÖNCE YOL VERDİ SONRA SALDIRDI'

Bursa'da, ablasıyla birlikte nişan alışverişinden dönerken, tanımadığı Mert Demir'in saldırısına uğrayan Z.E., olayın şokundan hala kurtulamadığını söyledi. Yolda yürürken, ismini daha sonra öğrendiği Mert Demir'in kendisine önce yol verip daha sonra vurduğunu söyleyen Z.E., "Kendisini tanımam. Ablamla kol kola yürüyorduk. Bu kişi bize yol verdi. Geçtim. Sonra gelip vurdu. Ne olduğunu anlamadım. Burnumda üç ayrı kırık var. Dişim de kırıldı. Şaşırıp kaldım. Kendisi, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek devam etti. Ablam peşinden koşup, 'polis yok mu' diye bağırınca kaçtı. Daha sonra yakalandı. Akli dengesi yerinde değilmiş. Olayın peşini bırakmayacağım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2021-12-22 18:21:55



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