Kaza yaptı, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da kontrolden çıkan aracın kaldırma çarptığı kazada sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralandı. Kadın sürücü, baygınlık geçiren arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada kadın sürücü ile arkadaşı hafif şekilde yaralanırken, sürücü baygınlık geçiren sürüsü arkadaşını tokat atarak uyandırmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadınlar tedbir amaçlı ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.