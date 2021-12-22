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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

İHA

Çaldıkları büyükbaş hayvanları satarken kıskıvrak yakalandılar

Bursa'nın Kestel ilçesinde ahırdan 6 büyükbaş hayvan çalan 3 şahıs, hayvanları satmaya çalışırken jandarma ekipleri kıskıvrak yakaladı.
Olay, Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvan çalarak kayıplara karıştı. Hayvanların sahibi olan M.E.Ö. jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri yapılan araştırmalara sonucunda 6 büyükbaş hayvanların Mudanya ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan S.İ. isimli kişiye tanesi 5 bin 900 TL'den satılacaklarını tespit etti. Daha sonra ekipler büyükbaş hayvanları satacakları anda 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. 6 büyükbaş hayvan ise sahibi M.E.Ö'ye teslim edildi. 3 şüpheli ise jandarma karakolunda ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi.

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