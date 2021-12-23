Bursa’da müşteri gibi geldi, eczaneden krem çalarak kayıplara karıştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’da eczaneden krem çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Akpınar Caddesinde bulunan eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli kadın, eczaneye müşteri gibi girdi. Daha sonra kremlerin olduğu raflara giden kadın, yoğunluktan faydalanarak eline gelen bütün kremleri çantasına koydu. Dikkat çekmemek için de çalışanlara bazı sorular sordu. Daha sonra çaldığı kremlerle eczaneden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.