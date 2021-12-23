Bursa'da kara hazırlıksız yakalanan belediye otobüsü bariyere saplandı

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Bursa'da âniden bastıran karda kayan belediye otobüsü bariyerlere saplandı.

Kaza, sabah 04.30 sıralarında Çekirge Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah seferi için yola çıkan belediye otobüsünün şoförü, birden bastıran karda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayarak kontrolden çıkan otobüs bariyere saplandı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hâle geldi.

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