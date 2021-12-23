Bursa kent merkezinde mevsimin ilk karı



Mehmet İNANİsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, kent merkezinde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 2 santimetre, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 2 derece olduğu Bursa'da sokaklara çıkanlar, manzarayı fotoğrafladı.

Bursa'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışıyla kent merkezi, bu mevsim ilk kez beyaza büründü. Mudanya yolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazaları, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece, kar kalınlığının ise 2 santim olarak ölçüldüğünü duyuran meteoroloji yetkilileri, Uludağ'da ise kar kalınlığının 65 santime ulaştığını kaydetti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 123 iş makinesi ve kamyon ile 360 kişilik personelden oluşan 75 ekip, 24 saat görev yapıyor.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-23 11:23:55



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