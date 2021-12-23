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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında kemerle ölümüne dayağa müebbet hapis

İHA

Sokak ortasında kemerle ölümüne dayağa müebbet hapis

Bursa'da yolda yürürken tanımadığı Ali Şeker'i (54), tekme, yumruk ve kemerle döverek öldüren Ferhat Saka (35), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl eylül ayında Kestel ilçesinde Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta içki içen Ferhat Saka, daha sonra evine doğru yürüdü. Saka, bu sırada daha önceden tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen sebepten ötürü çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ferhat Saka, Ali Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Saka, aldığı darbelerle yere düşen Şeker'e, bu kez kemeriyle vurdu. Saka'nın Şeker'e saldırıp, yerde kemerle vurma anları çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralanan Ali Şeker, olayın ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 3 gün tedavi edilen Şeker kurtarılamadı. Gözaltına alınan Ferhat Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Ferhat Saka'nın yargılanmasına devam edildi. Çıktığı son duruşmada da önceki ifadelerinde olduğu gibi, yolda yürürken kendisine küfreden Ali Şeker'i tanımadığını söyleyen Saka, "Benim, aklî melekelerim yerinde değil. Olay akşamı yürürken bana küfredince aramızda kavga çıktı. Ben de kendimi savunmak zorunda kaldım. Sizin karşısında böyle bir suçtan bulunmaktan utanıyorum. Bana küfrettiği için kavga ettik. Kendimi savunmak istedim. Maksadım onu öldürmek değildi" dedi.
Güvenlik kamerası görüntülerini dikkate alan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Ferhat Saka'yı, 'adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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