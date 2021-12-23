

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/KARACABEY(Bursa),(DHA)BURSA´da partisinin Karacabey İlçe Başkanlığı açılışına katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Üretim seferberliğini başlatmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dahil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa´nın Karacabey ilçesindeki partisinin ilçe başkanlığını açılışına katılmak için kente geldi. Parti otobüsüyle Karacabey caddelerinde dolaşan İnce, vatandaşları selamladı. İnce´ye partililer eşlik etti. Açılış kurdelesini kesen İnce, konuşma yaptı.

'YEM EURO İLE ALINIRSA ET UCUZ OLMAZ'

Karacebey´in tarım kenti olduğuna vurgu yapan İnce, "Mazot pahalı, gübre pahalı, ilaç pahalı, elektrik pahalı. Muhalefet ile iktidar çıkıp suçu marketlere atıyorlar. Erdoğan diyor ki, 5 market suçluymuş. Köprü, otoyol, ilaç pahalı. Dolayısıyla ürün de pahalı olacak. Muhalefetin çözümü ne ? Onların çözümü de marketlere mektup yazmak. Deftere yaz diyor, iktidar olunca ödeyeceğim diyor. Bu nasıl devlet yönetimi. İktidar da muhalefet de suçu marketlere atıyor. Biz burada çözüm üreteceğiz. Bizim çözümümüz şu. Önce üretimi artırmalıyız. Üretimi artırmak da hazine arazileri ve balkondaki saksılar dahil her yeri ekip, dikmeliyiz. Bu ilaçta, gübrede ve mazottaki vergileri indirmeliyiz. Üretim seferberliğini başlatmalıyız. İddia ediyorum civciv ve ilaç euro ile olursa yumurta ucuz olmaz. Buzağıyı, yemini, ilacı dışarıdan euro ile olursa et ucuz olmaz" dedi.

Konuşmasının ardından esnaf ziyaretinde bulunan İnce, Karacebay'den ayrıldı.FOTORĞAF DHA-Politika Türkiye-Bursa / Karacabey Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

2021-12-23 13:25:18



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