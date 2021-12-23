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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Millet'e modern pazar yeri

İHA

‘Millet'e modern pazar yeri

Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı ‘Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ açılış için gün sayıyor.
Yıldırım Belediyesi tarafından, GüllükMimar Sinan ve Piremir kapalı pazarlarının ardından ilçeye kazandırılan ‘Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı’nda çalışmalar tamamlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılışa gün sayan Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin son durumunu yerinde inceledi. 10 bin 333 metrekarelik kullanım alanına sahip olan Kapalı Pazar Alanı’nın bünyesinde 242 pazar tezgâhı, 105 araçlık otopark, ticaret alanları, satış birimleri, zabıta noktası, teknik birimler, çay ocağı, abdesthane, kadın ve çocuklara yönelik spor alanları bulunuyor.
Millet Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda özgün mimarisi ve işlevselliği ile bölgeye değer katan bir tesisi ilçeye kazandırdıkları için mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Hemşehrilerimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda alışverişlerini yapabileceği Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nde çalışmaları nihayete erdirdik. Haftanın bir günü sebze meyve, bir günü giyim pazarı olarak kullanılacak pazar alanında haftanın kalan günlerinde hemşehrilerimize otopark hizmeti ve kadın ve çocuklarımız için spor hizmeti sunacağız. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın istifade edebileceği çok fonksiyonlu tesisimizde, kadın spor merkezi ile çocuklarımız için karate, tekvando ve jimnastik salonları yer alıyor. Esnafımızdan kadınlarımıza, çocuklarımızdan yaşlılarımıza toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarladığımız tesisimiz bölge sakinlerinin sosyalleşmesine ve yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak. Millet Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’ni yeni yılla birlikte hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız. Yıldırım'a hayırlı olsun” dedi.

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