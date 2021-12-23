Bursa'nın başarılı emniyet müdür yardımcısının gururlu günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın başarılı emniyet müdür yardımcılarından Erol Turan, hukuk fakültesi okuyan kızının avukat olmasının gururunu yaşıyor.

Bursa Barosunda gerçekleşen yemin töreninde, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Fatma Zehra Turan avukatlık mesleğine ilk adımını attı. Barodaki yemin merasiminin ardından Fatma Zehra Turan avukatlık ruhsatnamesini Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Turan'ın elinden aldı. Ruhsatına kavuşan Fatma Zehra Turan'a, Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.