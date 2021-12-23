Üreten kadınlar bu şenlikte buluşacak

Nilüfer Belediyesi; Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle yeni yıl öncesi bir şenlik daha organize ediyor. "Yeni yıl hediyeleriniz üreten kadınlardan" sloganıyla 26 Aralık'ta İhsaniye Agora Pazar Alanı'ndaki şenlikte 400 üreten kadın, el emeği ürünlerini satışa sunacak.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Serpil Altun, Kız Kardeşlik Projesi’nin ilk adımı olan üretici kadınlarla dayanışma ayağını güçlendirdiklerini belirterek, "En büyük arzumuz bu şenliğin periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve el sanatları pazarına dönüştürülmesiydi. Yeni yıl öncesi bu pazar günü 26 Aralık'ta yeni bir şenliğe imza atıyoruz. Kısa sürede 400'den fazla başvuru aldık. Kadınlarımız evinde ürettiği gıda dışında takıdan ev tekstline giyime kadar ürünlerini satış imkanı bulacak. Vatandaşlarımız da cazip fiyatlarla yeni yıl hediyesi alıp üreten kadınların ekonomisine katkı sağlayacak" dedi

İhsaniye Agora Pazar Alanı'nda 26 Aralık Pazar günü 11.00'de başlayacak şenliğe 4 kadın kooperatifi, 20 dernek ve yüzlerce kadın iştirak edecek. Şenliğin sadece bir gün planlandığı ifade edilirken, gün boyunca Nilüfer Kadın Korosu, Neyzen Grubu konseri ve Çocuk Atölyesi etkinliği de misafirlerle buluşacak.

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