Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor (2)



AİLE OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Bursa´da, evleri olmadığı için 3 aydır dere kenarındaki metruk binanın mağarayı andıran, 2 metrekarelik deposunda yaşayan aileye, valilik sahip çıktı. Aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otele yerleştirilirken, eşyalı ev bulunana kadar burada misafir edilecek. Eşi Dilara Kayalar (19) ve kızı Melek (3) ile sığındığı depodan hayırseverlere, iş ve ev çağrısında bulunan Mustafa Kayalar (20) için de uygun iş arandığı öğrenildi. Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2021-12-23 16:22:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.