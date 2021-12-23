Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru, toprağa verildi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)VAN´da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Murat Karahan (50), memleketi Bursa´nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.
Van´da görev yapan polis memuru Murat Karahan, dün minibüsle işe giderken kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karahan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılmadı. Karahan´ın cenazesi, Van´da düzenlenen törenin ardından uçakla İstanbul´a, oradan da memleketi Bursa´ya getirildi.
Murat Karahan´ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilk olarak Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi´ndeki evlerinin önüne getirilerek, helallik alındı. Karahan için Gazi Orhanbey Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar ve yakınları katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Murat Karahan´ın cenazesi, kent mezarlığına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY
2021-12-23 17:50:29
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