COVİD 19 diş hastalıklarını tetikliyor Uzmanlar COVİD geçiren hastaları diş kaybı yaşamamaları için uyardı Sağlıklı ve kaliteli dişler için uzmanından önemli tavsiyeler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

COVİD 19 diş hastalıklarını tetikliyor Uzmanlar COVİD geçiren hastaları diş kaybı yaşamamaları için uyardı Sağlıklı ve kaliteli dişler için uzmanından önemli tavsiyeler

İHA

COVİD 19 diş hastalıklarını tetikliyor Uzmanlar COVİD geçiren hastaları diş kaybı yaşamamaları için uyardı Sağlıklı ve kaliteli dişler için uzmanından önemli tavsiyeler

Uzmanlar, COVİD 19 geçiren hastaların büyük kısmında diş rahatsızları meydana geldiğine dikkat çekti. Diş Hekimi Berna Yarımağa Temizel, COVİD geçiren hastaların bir çoğunda diş problemlerinin artması, ciddi diş eti kanamaları ve kayıpları, iyileşmeyen enfeksiyonlar ve buna bağlı diş kayıpları yaşandığını belirtti.
Diş ve diş hastalıkları uzmanları, pandemi sürecinde en çok bakımı ve sağlık kontrolü ihmal edilen dişler için her yaş grubuna altın tavsiyelerde bulundu. Son iki yıldır baş gösteren korona virüs pandemisi sebebiyle insanların ağız ve diş kontrollerini ciddi anlamda aksattığını belirten Diş Hekimi Berna Yarımağa Temizel, "2021 pandemi ve sosyal medya sebebiyle estetik kaygıların arttığı bir yıl oldu. Kontrolsüzlük devam ederse önümüzdeki yıl fonksiyonel kaygılar da baş gösterebilir" dedi.
Sağlıklı dişler için önemli tavsiye ve uyarılarda bulunan Diş Hekimi Temizel, çocuklara da düzenli kontrol alışkanlığının kazındırılması gerektiğini söyledi. Temizel, güzel ve dikkat çekici dişler için sağlıklı beslenme, ağız bakımı alışkanlığı, sigaradan uzak durmak ve düzenli diş hekimi kontrolü gibi dört unsurun her yaştan her insanın önceliği olması gerektiğini ifade ederek, "Sonrasında bir ihtiyaç varsa gülüş tasarımı hasta ve hekim arasındaki güvenli ve ortak kararlarla planlanmalı" diye konuştu.
"Estetik kaygılara fonksiyonel kaygılar da eşlik edecek"
Pandemi döneminde sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte 2021 yılının en çok estetik kaygıların arttığı bir dönem olduğuna işaret eden Temizel, "Önümüzdeki yıl fonksiyonel kaygılar da eşlik edecek. Koronavirüs ve pandemi sürecinde insanların ağız ve diş kontrollerini ciddi anlamda aksattığı bir dönem oldu. Biz bunun sonucu olarak diş kırıkları, büyümüş çürükler ve kaybedilme durumuna gelmiş dişlere sahip çok fazla hasta olarak gördük zaten. Ama en fazla diş sıkma veya gıcırdatmaya bağlı kayıplar görüyoruz. Tavsiyem bir belirti beklemeden diş hekimi kontrolü" ifadelerini kullandı.
COVİD geçiren hastalar daha dikkatli olmalı
Koronavirüsün her geçen gün uzun vadede etkilerinin karşımıza çıktığına dikkat çeken Berna Yarımağa Temizel, "Bulaşma yolu ağız ve burun olan bu virüs için tabii ki ağız bakımı çok önem taşımakta. Covid geçiren hastalarımın diş problemlerinin arttığını, ciddi diş eti kanamaları ve kayıpları, iyileşmeyen enfeksiyonlar ve buna bağlı diş kayıpları olduğunu gördüm. Yapılabilecek tek şey, bu durumda düzenli diş hekimi desteğidir. Diş hekiminiz size diş ve diş eti sağlığınız konusunda eğitim verecektir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Enerjinizi kestane şekeriyle depolayın
YEREL HABERLER Enerjinizi kestane şekeriyle depolayın
Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi
YEREL HABERLER Uludağ hafta içi de kayakçıların gözdesi
Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtay: "Binaya gelen zarardan kiracı değil kiralayan sorumlu"
YEREL HABERLER Milyonlarca kiracıya müjde Yargıtay: "Binaya gelen ...
Kontrolden çıkan araç takla atarak dereye uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla atarak dereye uçtu; 2 ...
Kontrolden çıkan araç takla atarak dereye uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç takla atarak dereye uçtu; 2 ...
İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı
YEREL HABERLER İçinde kadınların olduğu araç dereye uçtu; 2 yaralı
İtfaiyenin zamanında müdahalesi, 160 küçükbaşı yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiyenin zamanında müdahalesi, 160 küçükbaşı ...
İtfaiyenin zamanında müdahalesi, 160 küçükbaşı yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiyenin zamanında müdahalesi, 160 küçükbaşı ...
Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Çiftlik alev alev yandı, 160 küçükbaş hayvan son anda ...
Bursaspor’da Tamer Tuna ilk antrenmanına çıktı Genç teknik adamın ekibi de belli oldu
YEREL HABERLER Bursaspor’da Tamer Tuna ilk antrenmanına çıktı Genç ...
Bursa'da metal işçileri meydanlara indi
YEREL HABERLER Bursa'da metal işçileri meydanlara indi
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik
YEREL HABERLER Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz ...
Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz inandığımızı tekrar yaşamaya geldik
YEREL HABERLER Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna: Biz ...
Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru, toprağa verildi
YEREL HABERLER Kalp krizinden hayatını kaybeden polis memuru, ...
Kalp krizinden ölen polise son veda
YEREL HABERLER Kalp krizinden ölen polise son veda
Bursaspor’un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı attı “Bursaspor’da olmaktan çok mutluyum”
YEREL HABERLER Bursaspor’un yeni teknik direktörü Tamer Tuna imzayı ...
BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’na katkı sağlayacak
YEREL HABERLER BTÜ, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı’na katkı ...
Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor (2)
YEREL HABERLER Eşi ve 3 yaşındaki kızıyla mağara gibi depoda yaşıyor ...
Gürsu’ya 100 milyon liralık dev eğitim yatırımı Gürsu’ya 3 okul, 2 anaokulu, 1 ram, 1 bilim sanat merkezi
YEREL HABERLER Gürsu’ya 100 milyon liralık dev eğitim ...
Üreten kadınlar bu şenlikte buluşacak
YEREL HABERLER Üreten kadınlar bu şenlikte buluşacak
Limak, sokak hayvanlarını kara kışta unutmadı
YEREL HABERLER Limak, sokak hayvanlarını kara kışta unutmadı
Kadınlara iş eğitimi
YEREL HABERLER Kadınlara iş eğitimi
Bursa'nın başarılı emniyet müdür yardımcısının gururlu günü
YEREL HABERLER Bursa'nın başarılı emniyet müdür yardımcısının ...
Osmangazi kara kışa hazır Ekipler kar ve buzlanmaya karşı 24 saat görev başında
YEREL HABERLER Osmangazi kara kışa hazır Ekipler kar ve buzlanmaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.