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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursalı Arya, Avrupa şampiyonu oldu

İHA

Bursalı Arya, Avrupa şampiyonu oldu

2021 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası, bu sene çevrimiçi olarak yapıldı. Seçme turnuvasında kategorilerinde ilk 8'e giren sporcular, finale kalmaya hak kazandı.
2021 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası seçme turnuvası, 35 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Seçme turnuvası 18 ülkeden 303 sporcunun iştirakiyle yapıldı. Bursalı Arya Aydoğan, 2021 Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonasında 10 Yaş Kızlar Türkiye Şampiyonluğunu kazanarak, bu turnuvada ülkemizi 10 yaş ve alt kategorisinde temsil etti. Turnuva, 7 turda tamamlandı. Maçlar 10’ar dakikalık periyotlar ve hamle başına 3 saniye ekleme şeklinde oynandı.
Arya Aydoğan, seçme turnuvasının 1. turunda Güney Kıbrıs Cumhuriyeti sporcusu Evalena Antoniou'yu eledi. 2. ve 3. turda Gürcistan'dan Barbare Ashotia ve Mariam Grigalashvili ile berabere kaldı. 4. turda Rusya'dan Viktoriya Lebedeva'yı, 5. turda Sırbistan'dan Vera Vujovic'i, 6. turda Rusya'dan Ekaterina Fedorenko'yu, 7. turda da Azerbaycanlı sporcu Asnad Valiyeva'yı yenerek birinciliği kazandı.
Arya, 2021 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası seçme turnuvasını 7 turun sonunda topladığı 6 puanla yenilgisiz bitirip, Avrupa Şampiyonu oldu.

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