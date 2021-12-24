Bursa'da otomobilin çarptığı genç kız yaralandı

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Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı genç kız yaralandı.

Atatürk Caddesi üzerinde bir marketten alışveriş yapan Nisa D'ye (14), yoldan karşıya geçerken, Cemal Y.'nin kullandığı otomobil çarptı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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