Öğretmene yapılan saldırıyı kınadılar

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cafer Yener İlkokulu sınıf öğretmeninin bir veli tarafından darp edilmesi basın açıklamasıyla protesto edildi.

Cafer Yener İlkokulu önünde gerçekleşen protesto ve basın açıklamasına, ökul öğretmenleri, Eğitim BirSen, Türk EğitimSen, EğitimSen ve Eğitimİş sendikalarının temsilcileri ile ilçede görevli öğretmenler ve veliler katıldı.

Eğitim sendikaları adına Ömer Işıkoğlu, yaptığı açıklamada, "Eğitimcilere yönelik bu tür saldırılar ne yazık ki her geçen gün artarak devam etmektedir. Eğitim ortamında şiddetin önüne bir türlü geçilememektedir. Öğretmen arkadaşımıza yapılan bu saldırı bütün öğretmenlere, eğitim çalışanlarına yapılmış demektir. Bu saldırı ile okullardaki güvenliğin ne derece sağlanıp sağlanmadığı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Okullarımızda Güvenlik Görevlilerinin istihdam edilmemesi çok ciddi güvenlik zafiyeti meydana getirmiş, öğrenci velisi sınıfın içine kadar girerek öğretmeni darp edebilmiştir. Okul kapıları nöbetçi öğrenci ve öğretmen değil, işinin uzmanı güvenlik görevlilerine bırakılmalıdır. Şiddetin gerekçesi olamayacağından öğretmenlerimize yapılan saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırı öğretmenlerimiz şahsında devlete ve milletimize yapılmış demektir. Bu tür davranış içinde bulunanlar hakkettikleri cezayı mutlaka görmelidirler. Devlet önce kendi memurunu koruyacak tedbirleri almalıdır. Eğitim çalışanlarının şiddete maruz kalmaları durumuna göre önleyici tedbirler ve caydırıcı müeyyideleri içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu bir ân önce çıkarılmalıdır” dedi.

Işıkoğlu, “Velilerimize de seslenmek istiyorum. Öğrencilerimizin eğitimi için emek sarf eden öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza sahip çıkınız. İçinizdeki kendini bilmez bir kısım kişilere önce siz tepki gösteriniz, okullarda öğrenciler iyi bir eğitim almak için bulunmaktadır. Eğitim yuvalarının huzurunu kimsenin bozmasına izin vermeyiniz. Eğitim iş kolunda örgütlenmiş sendikalar olarak öğretmenimize yapılan bu saldırıyı şiddetle protesto ediyor, şiddete başvuranları kınıyoruz. Eğitim çalışanlarının her zaman yanında olduğumuzu, bu saldırıların karşılıksız ve cezasız kalmaması için her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini istiyoruz" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.

