Bursa trafiğine koşu ayarı

Bursa’da 26 Aralık Pazar günü 09:0011:00 saatleri arasında 86. Büyük Atatürk Koşusu yapılacağı için trafik yeniden düzenlenecek.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, pazar günü 1.Murat Caddesi Çekirge İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önü (Başlangıç) Hamam Caddesi Çekirge Caddesi Altıparmak Caddesi Cemal Nadir Caddesi Atatürk Caddesi Heykel ( Bitiş) istikametleri, saat:08:30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak. Koşu bitene kadar bu istikameti kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergâh olarak, Doburca Caddesi, Kükürtlü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı, İzmir Yolu Caddesi, Haşim İşcan Caddesi istikametlerini kullanmaları istendi.

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