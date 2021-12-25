İnegöl'de fahiş fiyat ve etiket oyununa taviz yok

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dövizdeki yükseliş sürecinde yapılan fahiş fiyat denetimlerini kurdaki düşüşle birlikte arttırarak sürdürüyor. Bu kapsamda market ve pazarlarda fahiş fiyat ve tarifesizetiketsiz ürün satışı ile raf ve kasa fiyatı arasındaki farklılıklar, aldatıcı etiket ve fiyat düşüşü olmayan ürünlerle ilgili sıkı denetimler sürüyor.

İnegöl Belediyesi, ilçe genelinde fahiş fiyat ve tarifesizetiketsiz ürün satışına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler 7/24 sahada market ve pazarlara yönelik sıkı denetimler gerçekleştirirken, İnegöl Belediyesi bu denetimlerle vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesini hedefliyor.

Fiyat oyununa taviz yok

Zabıta ekipleri, işletmelerin ürünlerini fahiş fiyattan satarak vatandaş üzerinden haksız kazanç elde etmemesi adına yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde 30 işletmeye cezai işlem uygulanmış ve Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edilmişti. Özellikle döviz kurlarındaki düşüşle beraber denetimlerini daha da sıklaştıran Zabıta ekipleri, 11 işletmeye raf ve kasa fiyatı arasındaki farktan, 7 işletmeye de etiketsiz ve aldatıcı etiketten idari yaptırım uyguladı. Ayrıca fiyatlarında düşme olmadığı tespit edilen temel gıda ağırlıklı 16 kalem ürün için ilgili işletmelerden savunma istenirken, evraklarının da değerlendirilmek üzere Ticaret İl Müdürlüğüne sevk edileceği ifade edildi.

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