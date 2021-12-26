Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (2)

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UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Bursa'da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı (33) vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal´nin (33) uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle yaklaşık 2 ay önce Rehhal hakkında koruma kararı aldırdığı, ancak bu süre içerisinde barışarak, yeniden birlikte yaşamaya başladıkları öğrenildi. Muhammed Rehhal'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-12-26 11:29:55



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