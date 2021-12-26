Bursa'da otobüs kazasında yaralanan 12 kişi taburcu edildi, sürücü serbest 

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesiyle yaralanan 12 kişi, taburcu edildi. Sürücü Kasım Çalışkan (48) ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, dün BursaAnkara kara yolu İnegöl ilçesi Şehitler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 33 yolcusuyla Gaziantep'ten Çanakkale yönüne giden Kasım Çalışkan yönetimindeki 27 BMT 11 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkıp, yolun sağındaki bariyere çarparak tarlaya uçtu. Kazada sürücü Kasım Çalışkan ile yolcular Zübeyde Karagöz (51), Hayri Baltacı (39), Ayşe Güzelel (60), Selda Değer (35), Ali Yaz (69), Methiye Yalçın (61), Ramazan Güzelel (62), Seyit Ahmet Öztekin (51), İdris Yalçın (59), Mehmet Taş (58) ve Songül Yaz (61) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 12 yaralıyı ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazanın ardından İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınan 12 yaralı, taburcu edildi. Sürücü Kasım Çalışkan ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-12-26 11:49:05



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