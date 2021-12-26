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Başkan Demirören: "Yeni yıla yeni destekler şart" BARSİAD Başkanı Arif Demirören: "Türk Lirası’na güveni artıran tüm adımların arkasındayız"

İHA

Başkan Demirören: "Yeni yıla yeni destekler şart" BARSİAD Başkanı Arif Demirören: "Türk Lirası’na güveni artıran tüm adımların arkasındayız"

Sanayicinin zorluklara göğüs gerdiği bir yılı geride bıraktığını kaydeden BARSİAD Başkanı Arif Demirören, 2022’de ihracat odaklı büyümenin devam etmesi için yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Demirören, Türk Lirası’na güveni artıran tüm adımların arkasında olduklarını da ifade etti.
Sanayicinin, üretimdeki gücünü sanayi üretim endeksi ve ihracat cephesinde tazelenen rekorlarla gösterdiğini belirten Barakfakih Organize Sanayi İş Adamları Derneği (BARSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, çarkların daha hızlı dönmesi için döviz kurlarındaki oynaklığın ve üretim maliyetlerini artıran engellerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte yeni destek paketlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye ekonomisinde büyümenin üretim ve ihracata dayalı olduğunu vurgulayan BARSİAD Başkanı Arif Demirören, “Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli sacayaklarından biri olan sanayicimiz, üretim maliyetlerindeki artışa rağmen üretime ve ihracata devam ettiğini gözler önüne serdi. Ancak son dönemde enerji başta olmak üzere, hammadde, lojistik gibi kalemlerde artan maliyetler, iş dünyasını zora sokarak yükünü ağırlaştırdı. Son dönemde Türk Lirası’na güveni artıran adımlar sayesinde önemli bir rahatlama yaşandı ve bu tablonun, tüm hammadde fiyatlarında gevşemeyi sağlamasını bekliyoruz. Biz BARSİAD ve BOSAB ailesi olarak Türk Lirası’na güveni artırmaya yönelik adımları, büyümeyi perçinleyecek hamleleri desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Sanayi üretim endeksindeki artışın ekonomik kalkınmanın en önemli etkeni olduğunun da altını çizen Arif Demirören, “Sanayicilerimizin özverili çalışmalarıyla gerçekleşen artışa ivme kazandırılması için ekonomi yönetimimizce hammadde teminindeki sorunların giderilmesi büyük önem arz etmektedir. İlave zamlar, ciddi yük olarak üretime ve ihracata olumsuz bir şekilde yansımaktadır. Elimizdeki gücü koruyacak ve kuvvetlendirecek olan, üreticilerimizi destekleyen politikaların geliştirilmesidir. İş dünyası olarak ekonomik kalkınmaya katkı sunacak şekilde önlemler alınmasını ve omuzlarımızdaki yüklerin hafifletilmesini talep ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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