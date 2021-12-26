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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'nın kuzey vitrini yenileniyor

İHA

Bursa'nın kuzey vitrini yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul Caddesi’nin çehresini değiştirecek çalışmalara örnek oluşturması beklenen dönüşüm projesinde inşaat hızla devam ediyor. Bölgedeki vatandaşların yüzde 76'sının kentsel dönüşüm istediğini dile getiren Başkan Alinur Aktaş, Kent Meydanı’ndan Metro Gross Market’e kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık alandaki dönüşümle ilgili süreci açık, şeffaf ve güven ortamında yürüttüklerini söyledi.
Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımlara devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan ancak somut bir adım atılamayan İstanbul Caddesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar, düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern bir görünüm kazanması hedefiyle başlatılan Beşyol Kentsel Dönüşüm projesinde inşaatlar yükselmeye başladı. İstanbul Caddesi’ni gerçek bir vitrin haline getirecek çalışmalara emsal teşkil etmesi beklenen, 11 bin 269 metrekare alanda gerçekleştirilen projede 193 adet konut, 118 adet ofis ve 30 adet dükkan bulunuyor.
"Zaruret haline geldi"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ve belediye bürokratları ile birlikte inşaatın devam ettiği Beşyol Kentsel Dönüşüm projesini yerinde inceledi. İstanbul Caddesi'nde, 1970’li yıllardan sonra çarpık kentleşmeyle ortaya çıkan yapı stoklarının artık ekonomik ömrünü tamamladığını dile getiren Başkan Aktaş, mevcut yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesinin zaruret haline geldiğini kaydetti. Vatandaşların gitgide bu bölgeden uzaklaştığını, Altınova Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yüzde 24’ünün son 15 yıl içerisinde mahalleden ayrıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Çarpık kentleşmeyle birlikte oto sanayi ve konutların iç içe olduğu bir bölgede, konutta yaşayan vatandaşların içinde bulundukları mahallede zaman geçirebilecekleri, çocukların güvenli alanlarda oyun oynayabilecekleri mekânların olmadığını görmekteyiz. Aynı zamanda bölgedeki en önemli sorunlardan biri olarak uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Yapılan saha çalışmasında ankete katılanların yüzde 65’i en önemli sorun olarak uyuşturucu problemini ortaya koymuştur. Yine bölgede yaşayan vatandaşlar ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 76 oranında kentsel dönüşüm istekleri ortaya çıkmıştır" dedi.
"Dönüşümü teşvik ediyoruz"
İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nın, Kent Meydanı’ndan Metro Gross Market’e kadar uzanan yaklaşık 160 hektarlık bir alan olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, "Bu alanda geçmişte yapılmaya çalışılan dönüşüm girişimlerini daha uygulanabilir bir zemine taşıdık. Geçtiğimiz aylarda onayını gerçekleştirdiğimiz imar planı ile mevcut imar haklarında konut oranını yüzde 50’den yüzde 70’e çıkardık. Bu sayede, dönüşüm hedefli yatırım yapmak isteyen girişimciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar için daha elverişli bir durum oluşturduk. Önceki plana göre parsel büyüklüklerini düşürerek dönüşüm sürecinin daha kolay işlemesine katkıda bulunduk. Bölgede yaşayan halkımızın ihtiyaç duyacağı okul, cami, sosyal ve kültürel alan ve park alanı gibi kullanımları artırdık. Yalova Yolu’nun fiilen kullanılabilen genişliği ortalama 36 metre iken biz bu genişliği 70 metreye çıkardık. İstanbul Caddesi’ni gerçek bir vitrin haline getirecek olan inşaat projemiz, yaklaşık 11 buçuk dönümlük arazide hızla ilerliyor. Projeyi 2023 Mart ayında tamamlamayı planlıyoruz. Toplam altı bloklu inşaatımızın 3 bloğunda zemin üstü seviyelere hızla ilerliyoruz. Bazı bloklarımız yoldan görünür hale geldi. Projedeki 13 dükkan, 77 ofis ve 103 konut idaremiz uhdesinde kalacak olup biz bu gayrimenkulleri öncelikli olarak projemiz çevresinde görüşmelerine devam ettiğimiz İstanbul Caddesi 1. etap dönüşüm alanında rezerv konut ve dükkan olarak kullanıyoruz. Belediyemizin bu projeden herhangi bir rant beklentisi yoktur. Elde edeceğimiz tüm gayrimenkuller yine kentsel dönüşüm hedefli kullanılacaktır" diye konuştu.
"İmzalar atılıyor"
Beşyol Kavşağı ve çevresini kapsayan 1. Etap dönüşüm sahasının yaklaşık 240 bin metrekare büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "İnşaat projemizin hemen yanında kurduğumuz kentsel dönüşüm ofisinde, Haziran 2021’den beri hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri yürütüyoruz. 1. Etaptaki hak sahiplerine inşaat projemizden konut ofis dükkan teklifinde bulunduk. 58 adet parselin hak sahipleri ile sözleşme imzaladık. İnşaat projemizden 73 konutu hak sahiplerine verdik. Parsel bazında anlaşma oranımız şu an için yüzde 42. Bu bölgede yürüttüğümüz kentsel dönüşüm süreci hakkındaki bize yöneltilen eleştiriler gerçeği yansıtmıyor. Biz burada kanunların izin verdiği çerçeveden çıkmıyoruz. Süreçte gizlediğimiz, sakladığımız hiçbir detay yok. Dönüşüm süreci hızlansın diye vatandaşlarımızın imar haklarını genişletiyoruz. Yaptığımız projeden elde edilen mülkleri yine vatandaşlarımıza teklif ediyoruz. Vatandaşlarımız, belediyemiz eliyle inşaat yapılmasını istemiyorlarsa şuyulandırma ile hepsinin parsellerini düzenledik. İstedikleri herhangi bir müteahhitle gelsinler, kendi projelerini kendileri yürütsünler. Bundan sonraki süreçte de şeffaflık tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz. Kafasında soru işareti olan tüm paydaşları buradaki irtibat ofisimize davet ediyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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