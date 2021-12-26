Başkan Toprak güven tazeledi

Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Toprak, tek listeyle gidilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

Derneğin genel kurulu Kültürpark Göl Bahçede yapıldı. Tek aday ile girilen kongreye oyların tamamını alan Başkan İbrahim Toprak ve yönetim kurulu yeniden göreve getirildi. Başkan Toprak, "Balkanlar'da kan bağı bulunan akraba ve hemşehrilerimiz ile iletişimimizi daha aktif bir şekilde kesintisiz devam ettireceğiz. Geleneksel etkinlikleri devam ettireceğiz. Yenilerini gerçekleştireceğiz. Hedefimiz gönüllü çalışma yapan sivil toplum örgütü olarak, ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan hemşehrilerimizin ve Balkanlar'da yaşayan kardeşlerimiz adına alınabilecek en yüksek verimi elde etmektir. Bugüne kadar derneğimizde görev yapmış gerek başkanlarımıza gerekse yönetim kurulu arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri başkanlığa layık gören kıymetli üyelerimiz ve büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizim gibi göçmen derneklerimizin görevlerinden ilki, Türkiye ile Balkanlar arasında köprü kurmaktır. İkincisi, buradaki hemşehriler arasındaki birlik ve beraberliği sağlamaktır. Üçüncüsü ise, bizi biz yapan değerleri bizden sonraki nesillere aktarmaktır" şeklinde konuştu.

“Birileri bizim tarihimizi kirletmeye çalışsa da, şükürler olsun ki, biz millet olarak başımız dik, yüzümüz ak ecdadın torunları olarak bugün dünyaya bunu haykırmanın onurunu yaşıyoruz” diyen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ise, “Acılarımızı unutmamamız gerekiyor. Acılarımızı unutursak, tekrarlanacağını bilmeliyiz. Acıları unutmayacağız ancak geleceğe umutla bakacağız. Her şeyini orada bırakıp gelenlerin tek yer, Türkiye’dir. Bu bayrağa ihanet edenlerle, bu milletin askerlerine kurşun sıkanlarla, sırtını terör örgütüne dayayanlarla, terörist başının heykelini dikeceğini iddia edenlerle Rumeli insanı yol yürümedi ve yürümeyecektir inşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Balkanlar’dan, Rumeli’den gelen kardeşlerimiz Türkiye’nin asli evladıdır’ sözünü hatırlatan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgöç de, “Türkiye’nin bu günlere gelmesinde Balkanlar'dan gelen vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın emekleri vardır. Bursa bir Balkan şehridir” diye konuştu.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ise, “Tebriz, Bakü, nasıl bir Türk yurduysa, Kosova da, Sofya da bir Türk yurdudur. Çanakkale şehitlerine bakıldığında Bursa’dan, Diyarbakır’dan, Trabzon’dan şehit varsa, o kadar da Balkan ve Rumeli coğrafyasından şehit vardır. Bizim için orası da tıpkı Anadolu gibi bir vatandır” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye eski başkanı Recep Altepe de, “Türkiye büyük bir devletse, süper güçse ve bu konuda da iddialıysa, uluslararası alanda haklarını arayacaksa, başta tüm coğrafyaya sahip çıkması gerekiyor. Bunların başında da Balkan coğrafyası gelmektedir. Belki Türkçe konuşmayı bilmiyorlar ama bizim gibi yaşayıp değerlerimize ve ecdadımıza sahip çıkıyorlar” şeklinde konuştu.

Başkan İbrahim Toprak ve yönetim kurulu seçimden sonra tebrikleri kabul etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.