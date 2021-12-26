TFF 2. Lig: İnegölspor: 0 - Somaspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 19. hafta karşılaşmasında İnegölspor, sahasında Somaspor’a 10 mağlup oldu.



Stat: İnegöl

Hakemler: Fatih Tokail xx, Selim Şenöz xx, Faruk Yağlı xx

İnegölspor: Gökhan Siverek xx, İbrahim Sürgülü xx, Bahadır Taşdelen xx, Emir Özsoy x (Furkan Özyapı dk. 46 xx), Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Selimcan Temel xx (Erdem Koçal dk. 90 ?), Aykut Uluç xx (Ersel Aslıyüksek dk. 62 x), Furkan Mızrak x (Yunus Emre Duyan dk. 46 xx) Gülhan Üreyen xx, Enes Ata xx (Hakkı İsme Şimşek dk. 76 x)

Somaspor: Muharrem Tunay Meral xxx, Erkul Küçük xx, Melih Şencan xxx, Onur Ulaş xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Mustafa Şengül xx, Ali Akkuş xx (Mücahit Aslan dk. 46 xx) Özcan Aydın xx (Kerim Coşkun dk. 90+3 ?), Yasin Abdioğlu xx (Talha Bulut dk. 90+3 ?), Osman Hanoğlu xx (Yasin Yılmaz dk. 73 x) Yılmaz Ceylan xx (Kadir Karış dk. 89 ?)

Gol: Yasin Abdioğlu (dk. 8) (Somaspor)

Sarı Kartlar: İbrahim Sürgülü, Erkul Küçük, Yılmaz Ceylan (Somaspor)

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