İnegölspor - Somaspor: 0-1

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Fatih Tokail, Selim Şenöz, Faruk Yağlı

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek İbrahim Sürgülü, Bahadır Taşdelen, Emir Özsoy (Dk. 46 Furkan Özyapı), Serkan Sözmen, Samet Cantürk, Selimcan Temel (Dk. 90 Erdem Koçal), Aykut Uluç (Dk. 62 Ersel Aslıyüksek), Furkan Mızrak (Dk. 46 Yunus Emre Duyan) Gülhan Üreyen, Enes Ata (Dk. 76 Hakkı İsmet Şimşek)

SOMASPOR: Muharrem Tunay Meral Erkul Küçük, Melih Şencan, Onur Ulaş, Oğuzhan Yıldırım, Mustafa Şengül, Ali Akkuş (Dk. 46 Mücahit Aslan) Özcan Aydın (Dk. 90+3 Kerim Coşkun), Yasin Abdioğlu (Dk. 90+3 Talha Bulut),Osman Hanoğlu (Dk.73 Yasin Yılmaz) Yılmaz Ceylan (Dk.89 Kadir Karış)

GOL: Dk. 8 Yasin Abdioğlu (Somaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim Sürgülü, Erkul Küçük, Yılmaz Ceylan (Somaspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren İnegölspor, sahasında karşılaştığı Somaspor´a 1-0 mağlup oldu. 8'nci dakikada gelişen Somaspor atağında ceza sahasına giren Yılmaz Ceylan'ın arka direğe ortasında topla buluşan Yasin Abdioğlu´nun vuruşuyla Somaspor 1-0 öne geçti.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-12-26 17:13:52



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