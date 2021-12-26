Bursa'da eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli daireyi ateşe verdi (3)

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'PİŞMAN DEĞİLİM'

Bursa´da tartıştığı eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı vücudunun birçok yerinden bıçaklayarak öldüren Muhammed Rehhal'ın emniyetteki ifadesinde, "Öldürdüğüm için pişman değilim. Kendisine Allah rahmet eylesin" dediği öğrenildi. Rehhal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2021-12-26 17:51:07



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