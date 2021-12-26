Çocuklarının gözü önünde karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Bursa'da tartıştığı eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldüren ardından evi ateşe veren şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bodrum yaşayan yabancı uyruklu ailede psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Muhammed R. (33) ve eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır (33) ile tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed R. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hibetullah el Muhammed el Nasır'ı, 4 çocuğunun gözü önünde vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Bu sırada mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerini geldi. Sağlık ekiplerini gören Muhammed R., dairesini ateşe verdikten sonra elindeki bıçağı alarak binanın kapısına çıktı. Sağlık ekiplerinin içeri girmesini engelleyen Muhammed R., polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise çıkan yangını söndürdü. İçeri giren sağlık ekipleri Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ailede yaşları 11 ile 3 arasında değişen 6 çocuğu olduğu öğrenildi. Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın eşi tarafından tehdit edildiği ve şiddet gördüğü, eşi Muhammed R. hakkında koruma kararı aldığı, ancak daha sonra tekrar barışarak birlikte yaşadığı öğrenildi.

Hibetullah el Muhammed el Nasır'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Muhammed R. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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