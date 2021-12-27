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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor geçen sezonun 11 puan gerisinde kaldı

İHA

Bursaspor geçen sezonun 11 puan gerisinde kaldı

Geçen sezon transfer tahtasını açamayan Bursaspor, 18 maçta 30 puan toplarken, 17 transferin yapıldığı bu yıl aynı maç sayısında 19 puana ulaşabildi.
Spor Toto 1. Lig’de 18 maçlık kısım tamamlandı. Bursaspor, devre arasına 19 puanla 17. sırada girdi. Bu tablo, yeşilbeyazlıların uzun yıllar sonra yaşadığı en kötü derece oldu. Geçen sezon Vakıfköy tabanlı oyuncularla savaşan Bursaspor, 18 maç sonunda 30 puan toplamıştı. Transfer tahtasını açamamasına rağmen futbol dünyasında büyük yankı uyandıran Bursa ekibi, sezonun ikinci yarısında yaşanan sıkıntılar ve korona virüs sebebiyle gerilemişti. Bursaspor bu sezon ise 18 maçta 19 puan toplayabildi. Yeşilbeyazlı camia 17 transferin gerçekleştiği böylesine bir dönemde yaşanan bu sıkıntının ardından, sezonun ikinci yarısında üst sıralara tırmanılmasını bekleniyor.

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