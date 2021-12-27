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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir kıvılcım evi yaktı

İHA

Bir kıvılcım evi yaktı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Kumaşların alev almasıyla yayılan yangın, bina sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye, dün akşam saat 22.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi’nde iki katlı bir binada çıktı. Bakıcıların kaldığı bir tavukhane lojmanının bacasından düşen kıvılcım, birinci katta bulunan kumaş toplarını alevlendirdi. Kısa sürede yayılan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kül olmaktan kurtarılan evde maddî hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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