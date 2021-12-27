Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor

İHA

Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, haftanın ilk günlerini ilçede eğitim gören öğrencilere ayırıyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, haftanın ilk mesai saatlerini öğrencilerle geçirmeye devam ediyor. Başkan Yılmaz, Naz Özdilek İlkokulu, Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi, Nuri Nihat Aslanoba Lisesi, Has Asansör Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Fethiye Dörtçelik İmam Hatip Anadolu Lisesi, Faik Çelik Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Yeşilyayla Meslekî ve Teknik Anadolu, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldırım Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi’ninden sonra bu hafta Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, toplumların kalkınmasının ancak nitelikli, donanımlı bireyler yetiştirmekle mümkün olduğunu vurgulayarak, “Eğitim camiamıza okullar, kapalı spor salonları, kütüphaneler ve materyaller gibi birçok fiziki destek sağlıyoruz. Millî Eğitim Müdürlüğümüzle ve okul müdürlerimizle yaptığımız istişareler kapsamında, ilçedeki her okulumuz için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu misyonla belediyemizin imkânları doğrultusunda ilçe genelindeki eğitim yuvalarımıza pazartesi günleri ziyaretler gerçekleştirerek, eksikleri yerinde tespit ediyor ve eğitim öğretim gören çocuklarımızın eğitimine katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.
Eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Bunun yanında yaptığımız okul dışı öğrenme ortamlarıyla da öğrencilerimizi sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden desteklemeyi sürdürüyoruz. Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphane’miz açıldığı günden bu yana, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrencilerimizin buluşma noktası haline geldi. 724 hizmet veren kütüphanemizde ücretsiz çay çorba ikramlarımız mevcut. Bunun yanında çocuklarımız için ücretsiz kurslar, kitaplar, deneme sınavları, motivasyon seminerleri, tercih danışmanlığı hizmeti ile sınavlara hazırlanan evlatlarımızın yanında olduk. Yine üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için 7 aylık ücretsiz profesyonel eğitim ile desteklerimizi sürdürüyoruz. Verdiğimiz eğitimlerin yanı sıra çocuklarımızın gelişimi için spor çok önemli. Tüm evlatlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği spor tesisleri inşa ediyoruz. Eski tesislerimizi de yeniliyoruz. Yaz Spor Okulları’mızda 15 bin çocuğumuza spor eğitimi verdik. Kış Spor Okulları’mızda da eğitimler devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için ilçemize model mekânlar kazandırmaya çalışıyoruz. Molla Yegân Çocuk Aktivite Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi ve Setbaşı Sanat ve Gençlik Akademisi’nde çalışmalar devam ediyor. Evlatlarımızın geleceği için Yıldırım Belediyesi olarak eğitim yatırımlarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
YEREL HABERLER Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği andı Kestel’den Bulgaristan’a kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği ...
Bir kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Bir kıvılcım evi yaktı
Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü
Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı
YEREL HABERLER Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk ...
Kadınlar hem öğreniyor, hem e para kazanıyorlar
YEREL HABERLER Kadınlar hem öğreniyor, hem e para kazanıyorlar
Avcılar yabanî hayvanlar için ormana yem bıraktı
YEREL HABERLER Avcılar yabanî hayvanlar için ormana yem bıraktı
Pınar'ın ölümünde 'kolonya' şüphesi
YEREL HABERLER Pınar'ın ölümünde 'kolonya' şüphesi
Bursa'da sakar hırsız kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da sakar hırsız kamerada
Bursaspor geçen sezonun 11 puan gerisinde kaldı
YEREL HABERLER Bursaspor geçen sezonun 11 puan gerisinde kaldı
Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti
YEREL HABERLER Ölüm kalım savaşını 79 gün sonra kaybetti
Minik raketler profesyonelleri aratmadı
YEREL HABERLER Minik raketler profesyonelleri aratmadı
Mahkemeden “sahil” kararı
YEREL HABERLER Mahkemeden “sahil” kararı
Belediyede nefes kesen yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Belediyede nefes kesen yangın tatbikatı
850 bin metreküp su ihtiyacı Kocadere göletinden sağlanacak
YEREL HABERLER 850 bin metreküp su ihtiyacı Kocadere göletinden ...
Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı Bursa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği kazadan geriye acı dolu bir hikaye kaldı Nişanından iki saat sonra trafik kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Nişandan ölüme...Geriye bu fotoğraf kaldı Bursa'da 3 ...
Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu
YEREL HABERLER Gemlik’te 1800 yıllık lahit kapağı bulundu
Marketlerdeki gıda denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Marketlerdeki gıda denetimleri sürüyor
Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti Bursa’da sağlık çalışanından öğretmene ilginç evlilik teklifi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için ...
Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye döndü Çekirge'den İnkaya yönüne 2 ay önce başlayan yol çalışması sezon açılmasına rağmen bitirilemedi, esnaf ve sürücüler isyan etti
YEREL HABERLER Uludağ'da sezon açıldı, yol çalışması 2 aydır çileye ...
Bursa’da sahte imza ile evinden oldu
YEREL HABERLER Bursa’da sahte imza ile evinden oldu
Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak çaldılar
YEREL HABERLER Bursa'da çöp konteynerini çek çek arabaya koyarak ...
Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, balıkçılar mağdur oldu
YEREL HABERLER Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.