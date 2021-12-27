Milli şaire duygusal anma

Mehmet Akif Ersoy, ölümünün 85’inci yıldönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından anıldı.

Mehmet Akif Ersoy’u anma töreni, Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Murat Demir’in de katıldığı törende ilk olarak, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İstiklal Marşı’nın kabulünün 100’üncü yılı münasebetiyle hazırlanan ‘İstiklal Yolu Mehmet Akif’ adlı oyun sahnelendi. Yönetmenliğini Kutlay Akbal, yönetmen yardımcılığını Sergen Bölük ve müziklerini Ömer Göktepeliler’in yaptığı İstiklal Yolu Mehmet Akif adlı oyun, izleyenleri mücadelenin verildiği yıllara götürdü. Suat Onur Çalık, Aykan Yılmaz, Günay Yunus Güney, Mehmet Eren Topçak, Faruk Oğur, Behlül Seçkin Kaymaz, Osman Murat Erten, Serdar Soyer, Uğur Serener ve Volkan Yıldız’ın rol aldığı oyunda, bir milletin yeniden doğuşunun timsali olan İstiklal Marşı’nın nasıl yazıldığı anlatıldı.

Programın ikinci bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sanatçıları, milli şairi ‘İstiklal Marşı’nın farklı bestelerini seslendirerek’ andı. Günümüzdeki beste kabul edilmeden önce düzenlenen her üç bestenin de seslendirildiği konserde, İstiklal Marşı’nın son hâli herkes tarafından ayakta okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.