Öğrencilerden kedilere sıcak yuva

Bursa’nın İznik ilçesinde, ilkokul öğrencileri, kendi elleriyle hazırladıkları kedi yuvalarını okullara teslim etti.

Selçuk İlkokulu 3B sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Ayşe Demircan öncülüğünde soğuk kış günlerinde dışarıda yaşayan hayvanlara dikkat çekmek ve her okula kedi yuvası kazandırmak maksadıyla bir proje başlattılar. Öğrenciler kendi elleriyle bir çok kedi yuvası hazırladılar. “Her okula bir yuva sokaktan bir can kurtarır” sloganıyla başlanan projede 20 kedi evi hazırlandı. Öğrenciler tarafından yapılan kedi evleri İznik Belediyesi Veteriner Hekimliğinin koordinasyonuyla 5 okul müdürüne teslim edildi. Öğrencilerin bu davranışı bütün okullar tarafından takdirle karşılandı.

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