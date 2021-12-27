Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)

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PLASTIK VE METAL ATIKLARIN OLDUĞU BÖLÜMDE ÇIKTI

Veysel Karani Mahallesi'nde, Osmangazi Geri Dönüşümcüler ve Hurdacılar Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, tamamen söndürüldü. AFAD ekipleri, plastik ve metal atıkların bulunduğu bölümde çıkan yangında zehirli kimyasal gaz salınımının olma ihtimaline karşı önlem alıp, inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-12-27 15:03:42



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