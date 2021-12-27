Büyükşehir, kırsalda hayata değer katıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, kırsalda hayata değer katıyor

İHA

Büyükşehir, kırsalda hayata değer katıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi’ne kazandırılan mahalle konağı törenle hizmete açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mekanların araç yapılan işlerin amaç olduğunu belirterek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.
Bursa’yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, özelikle kırsal mahallelerde refah seviyesini kalitesini yükseltecek çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Tüm dünyada yatırımların neredeyse durma noktasına geldiği pandemi sürecine rağmen altyapı ve ulaşım hizmetlerinden asla taviz vermeyen Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç duyulan kırsal mahallelere sosyal donatı alanları kazandırmaya devam ediyor. Yenişehir’in Çayırlı Mahallesi için projelendirilen mahalle konağı da tamamlanarak hizmete açıldı. Toplam ‘5938 metrekare alan üzerinde’ 520 metrekare inşaat alanı bulunan hizmet binası, bünyesindeki düğün salonu ve mutfak, muhtarlık ofisi, kooperatif yönetim odası, misafir konaklama odası, berber odası ve 212 metrekarelik teras alanı ile bölge halkına hizmet verecek.
“Sözümüz var”
Çayırlı Mahallesi Hizmet Binası, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı. Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle çalışmada bir miktar gecikme yaşandığını kaydetti. Hiçbir meseleyi mazeret olarak görmediklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Çünkü sözümüz var. İnsanların hayatını kolaylaştırmamız lâzım. Onların standartlarını yükseltmemiz lazım. Özellikle kırsal bölgelerde; insanlar yaşasın, kırsalda hayat sürsünler istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada kırsalın çok önemli ve kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu nedenle altyapıdan ulaşıma, fen işlerinden parkbahçelere ve kırsal hizmetlere varana kadar birçok kalemde iş yapmaya çalışıyoruz” dedi.
“Hizmetlerin devamı gelecek”
Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir ilçesine kazandırılan hizmetler hakkında bilgiler veren Başkan Aktaş, 92.2 kilometre içme suyu, 17.3 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, 10 depo, 10 su sondajı, 9.2 kilometre dere temizliği, 15.600 ton asfalt, arıtma tesisi, gölet ve sulama tesisi yatırımlarının hayata geçirildiğini kaydetti. 44 kilometre sıcak asfalt, 108 kilometre sathi kaplama, 20.500 metre bordür, 49 bin metrekare tretuvar, 82.500 metrekare parke temini ve 21.500 metrekare parke kaplama hizmetinin de ilçe halkıyla buluşturulduğunu belirten Başkan Aktaş, “Pazar alanından mezarlık duvarlarının yenilenmesine, çiftçilerimizin desteklenmesinden sosyal projelere kadar pek çok yatırımımız mevcut. Yatırımlarımız 2022’de de artarak devam edecek. Çayırlı'da gerçekten böyle bir mekâna ihtiyaç vardı. Bir şey yapmak sorun değil, sahip çıkmak daha önemli. Özellikle sizlerin buraya sahip çıkması lazım. Bu gibi mekânlar araçtır. İçinde yapılacak güzel işler ise amaçtır. İnşallah, güzel ve hayırlı işlerde kullanmak nasip olur” diye konuştu.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın da, ‘yapılamaz’ denilen pek çok hizmeti Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirdiklerini ifade ederek, Başkan Aktaş’a teşekkür etti.
Çayırlı Mahalle Muhtarı Mehmet Sarı da mahallesi adına tarihi bir gün yaşandığını belirterek, hizmet binasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, sonrasında hizmet binası gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parkta dezenfektanla ateşe verilen genç kurtarılamadı Ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Parkta dezenfektanla ateşe verilen genç ...
2023’ün ilk çeyreğinde yerli otomobil satışa çıkacak
YEREL HABERLER 2023’ün ilk çeyreğinde yerli otomobil satışa çıkacak
DOSTUM 37 madalya ile döndü
YEREL HABERLER DOSTUM 37 madalya ile döndü
Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
Öğrencilerden kedilere sıcak yuva
YEREL HABERLER Öğrencilerden kedilere sıcak yuva
Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı Başkan Dündar: “Ali Şir Nevaî, Türkçeyi sanat dili hâline getirdi”
YEREL HABERLER ‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı Başkan Dündar: ...
Yıldırım’da fırın ve marketlere sıkı takip
YEREL HABERLER Yıldırım’da fırın ve marketlere sıkı takip
8 bin kilometre uzaklıktan işbirliği için geldiler
YEREL HABERLER 8 bin kilometre uzaklıktan işbirliği için geldiler
Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü ...
Milli şaire duygusal anma
YEREL HABERLER Milli şaire duygusal anma
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Yıldırımlı miniklere uygulamalı afet eğitimi
YEREL HABERLER Yıldırımlı miniklere uygulamalı afet eğitimi
Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor
Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
YEREL HABERLER Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği andı Kestel’den Bulgaristan’a kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği ...
Bir kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Bir kıvılcım evi yaktı
Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi personeline birincilik ödülü
Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk koruma altına alındı
YEREL HABERLER Anneleri, babaları tarafından öldürülen 6 çocuk ...
Kadınlar hem öğreniyor, hem e para kazanıyorlar
YEREL HABERLER Kadınlar hem öğreniyor, hem e para kazanıyorlar
Avcılar yabanî hayvanlar için ormana yem bıraktı
YEREL HABERLER Avcılar yabanî hayvanlar için ormana yem bıraktı
Pınar'ın ölümünde 'kolonya' şüphesi
YEREL HABERLER Pınar'ın ölümünde 'kolonya' şüphesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.