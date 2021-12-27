Osmangazi'de su kesintisi

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi Mevlana Caddesi ve civarında 28.12.202115.01.2022 tarihleri arasında 10:0018:00 saatlerinde zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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