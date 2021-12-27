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Arkadaşının üzerine dezenfektan döküp yaktığı Burak, yaşama tutunamadı

DHA

Arkadaşının üzerine dezenfektan döküp yaktığı Burak, yaşama tutunamadı


İsmail Hakkı SEYMEN-Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da, parkta oynarken arkadaşı İsmail K.'nin (13), üzerine dezenfektan döküp yakması sonucu ağır yaralanan Burak Altun (14), tedavi gördüğü Şehir Hastanesi'nde 16 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail K. ise arkadaşının hayatını kaybetmesinin  ardından tutuklandı. 
Olay 10 Aralık'ta merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Burak Altun ile arkadaşı İsmail K. bölgede bulunan ve dezenfektan üretimi yapan Yiğitler Kız Meslek Lisesi'nin bahçesindeki varillerden ellerindeki şişelere dezenfektan doldurdu. Daha sonra çocuk parkına giden iki arkadaş burada şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında İsmail K., elindeki dezenfektan dolu şişeyi Burak Altun'un üzerine döküp çakmakla ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar tarafından yanan kıyafetleri söndürülen Altun, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra, Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Burak Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün saat 16.00'da hayatını kaybetti. Burak Altun için Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından, Yiğitler Mahallesi'ndeki Ermantaş Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Altun, çok sayıda arkadaşının da katıldığı cenaze namazının ardından Erdoğan Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
BU KEZ TUTUKLANDI
Bursa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından olay sonrası gözaltına alınan İsmail K., serbest bırakıldı. Burak Altun'un hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen İsmail K. ifadesinde, okul bahçesinden doldurdukları dezenfektanları yaktıklarını belirtip, "Elimdeki poşette bulunan dezenfektanı çakmakla yaktım. Bu sırada elim yanınca fırlattığım poşet, arkadaşımın üzerine geldi. Kıyafetleri alev aldı. Hırkamı çıkartıp, parkta bulunan çeşmenin suyuna bastırdım.  Arkadaşımın ateşini söndürmeye çalıştım. Çevrede bulunan ağabeyler yardıma geldiler. Ayrıca arkadaşım bana iftira atmış. Sanki ben onu ateşe kasten atmışım gibi. Ancak, ben onu kasten bilerek ateşe atmadım. Olay anında yanımda M.Y., S.S. adlı arkadaşlarımız da vardı. Onlar da gördü. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan İsmail K., İzmir'de bulunan çocuk cezaevine gönderildi.FOTOĞRAF
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Halil ÖZÇOBAN
2021-12-27 16:41:02

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