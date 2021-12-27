Katı atık bedelleri yine su faturaları üzerinden ödenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katı atık bedelleri yine su faturaları üzerinden ödenecek

İHA

Katı atık bedelleri yine su faturaları üzerinden ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararı hukuka aykırı bulundu. Bursa 1. İdare Mahkemesi, katı atık ücretlerinin ilçe belediyeleri yerine su faturaları üzerinden ödenmeye devam edilmesine karar verdi. Katı atık bedelleri yeniden BUSKİ tarafından alınacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık bedellerinin su faturalarıyla tahsili uygulamasına son vererek, ilçe belediyelerince tahsil edilmesine dair kararı Bursa 1. İdare Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulundu. Mudanya Belediyesi’nin açtığı meclis kararının iptâli davasında mahkeme, “İlçe belediyeleri tarafından toplanan ve taşınan katı atıkların Bursa Büyükşehir Belediyesi tesislerinde bertaraf edildiği, atıkları toplama ve taşıma sorumluluğu dışında 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri uyarınca büyükşehir belediyelerinin yetkili ve sorumlu olduğu açık olduğundan, katı atık bedellerinin su faturalarıyla tahsili uygulamasına son verilmesi ve bu bedellerin ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilmesine dair Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinin kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” dedi.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, sahillerdeki yetki devir kararının hukuka aykırı bulunmasının ardından çok önemli bir hukuk zaferine daha imza attıklarını vurguladı. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Su faturalarını düzenleme ve tahsil etme yetkisi BUSKİ’ye aittir. Mahkeme, ilçe belediyeleri tarafından katı atık bedellerinin toplanmasını hukuka uygun bulmadı. Belediyemizin kazandığı dava, diğer ilçe belediyelerine de emsal olacak. Doğrular kazanmaya devam ediyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nişanlandıktan 2 saat sonra kazada öldü
YEREL HABERLER Nişanlandıktan 2 saat sonra kazada öldü
Arkadaşının üzerine dezenfektan döküp yaktığı Burak, yaşama tutunamadı
YEREL HABERLER Arkadaşının üzerine dezenfektan döküp yaktığı Burak, ...
Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’ndan Dündar’a ziyaret Dündar: “Muhtarlarımız, demokrasinin kilit taşı”
YEREL HABERLER Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu’ndan Dündar’a ...
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi'de su kesintisi
Büyükşehir, kırsalda hayata değer katıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, kırsalda hayata değer katıyor
Parkta dezenfektanla ateşe verilen genç kurtarılamadı Ailesi ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Parkta dezenfektanla ateşe verilen genç ...
2023’ün ilk çeyreğinde yerli otomobil satışa çıkacak
YEREL HABERLER 2023’ün ilk çeyreğinde yerli otomobil satışa çıkacak
DOSTUM 37 madalya ile döndü
YEREL HABERLER DOSTUM 37 madalya ile döndü
Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili için geri sayım başladı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
Öğrencilerden kedilere sıcak yuva
YEREL HABERLER Öğrencilerden kedilere sıcak yuva
Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın (2)
‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı Başkan Dündar: “Ali Şir Nevaî, Türkçeyi sanat dili hâline getirdi”
YEREL HABERLER ‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı Başkan Dündar: ...
Yıldırım’da fırın ve marketlere sıkı takip
YEREL HABERLER Yıldırım’da fırın ve marketlere sıkı takip
8 bin kilometre uzaklıktan işbirliği için geldiler
YEREL HABERLER 8 bin kilometre uzaklıktan işbirliği için geldiler
Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü kapladı
YEREL HABERLER Bursa'da hurda deposu alev aldı, dumanlar gökyüzünü ...
Milli şaire duygusal anma
YEREL HABERLER Milli şaire duygusal anma
Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Yıldırımlı miniklere uygulamalı afet eğitimi
YEREL HABERLER Yıldırımlı miniklere uygulamalı afet eğitimi
Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, mesaisine öğrencilerle paylaşıyor
Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
YEREL HABERLER Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu
Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği andı Kestel’den Bulgaristan’a kardeşlik köprüsü
YEREL HABERLER Başkan Önder Tanır, Bulgaristan’da Türkan bebeği ...
Bir kıvılcım evi yaktı
YEREL HABERLER Bir kıvılcım evi yaktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.