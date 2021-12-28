Pikap evin bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı



Şenol POYRAZ/İZNİK(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde, aşırı sürat nedeniyle virajı alamayan sürücünün kontrolünden çıkan pikap evin bahçe duvarına çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında İznik ilçesi Boyalıca mahallesinde meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik'e doğru giden H.A. (38) idaresindeki 11 SF 337 plakalı pikap, aşırı sürat nedeniyle virajı alamayarak bir evin bahçesinin duvarına çarptı. Kazada sürücü H.A., yolcular S.C. (24), Z.E. (24), G.K. (24) ve Z.A. (20) araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yaralıları sıkıştıkları cipten çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Orhangazi ve İznik Devlet hastanelerine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikabın hızlı bir şekilde geldiği ve virajı alamayarak bahçe duvarına çarptığı gözlendi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Şenol POYRAZ

2021-12-28 05:10:24



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