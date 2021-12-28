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Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü

DHA

Asansörün bakımını yaparken, kabin ile duvar arasında sıkışan Umutcan öldü


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da bir otelde bakımını yaptığı asansörün aniden hareket etmesi sonucu kabinle duvar arasındaki boşluğa sıkışan Umutcan Türk (24), yaşamını yitirdi. Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Türk´ün en sosyal medya hesabından Beşiktaş Vodafone Park'ta çekilen fotoğrafını `Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim´ notuyla paylaştığı görüldü.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde 9 katlı bir otelde meydana geldi. Umutcan Türk, asansör kabininin üzerine çıkıp, tek tek katlara inerek bakım yapmaya başladı. Umutcan Türk ikinci katta çalışırken, aniden kabin aşağı doğru hareket etti. Bu sırada dengesini kaybedip düşen Türk, kabinle duvar arasındaki boşlukta sıkıştı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gelen itfaiye ekibi kabini keserek Türk'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Umutcan Türk'ün hayatını kaybettiği belirledi. Kaza haberini alıp otele gelen Umutcan Türk'ün mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
Yapılan incelemenin ardından Umutcan Türk'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
`SANA GELMEDİĞİM GÜN ÖLDÜĞÜM GÜNDÜR BENİM´
Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğu belirtilen Umutcan Türk'ün 20 Aralık´ta, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı son paylaşımda, Beşiktaş Vodafone Park'ta çekilen fotoğrafının altına `Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim´ yazdığı görüldü.
Türk'ün ölüm haberini alan arkadaşları bu paylaşım altına üzüntülerini belirten mesajlar yazdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-12-28 09:37:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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