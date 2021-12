Fabrika atıkları can dostlarına yuva oluyor Fabrikaların tahta atıklarından sokak hayvanlarına yuva yapıyorlar

Doğal Afet Sağlık Arama ve Kurtarma Derneği (DASKUT), fabrikalardan toplanan atık tahtalarla sokak hayvanları için yuva yapıyor.

Bursa ve çevre illerdeki büyük fabrikalar, kendilerine yaramayan tahta ve naylon gibi atıkları DASKUT için biriktiriyor. DASKUT ekibi belirli aralıklarla bu işletmeleri ziyaret ediyor. Bu geri dönüşümleri gönüllü araçlarıyla atölyelere götürülüyor. Atık tahtalardan hayvanlara yuva yapılıyor. Her yuvaya kendisi veya ailesinin isminin yazılmasını isteyen hayırseverler de bu işe katkıda bulunuyor. Yapılan yuvalara isimler yazılıyor.

Dernek Başkanı Tuncay Meriçli, ''Burada geri kazanılan tahta ve naylonlar gönüllü ekiplerle atölyede tek tek işleniyor. Sokak hayvanları için yuvaya dönüşüyor. Tamamıyla gönüllülük esasıyla hareket ediyoruz. Pandemi sürecinde sırf sokağa çıkabilmek için sahiplenilen ve kısıtlamaların kalkması sonucu sokağa bırakılan hayvanların beslenebilmesi çok zor. Sokak hayvanlarının beslenebilmesi ve belirli noktalarda tutulması için böyle bir çalışma başlattık" dedi.

Sadece yuva yapmakla kalmayıp yemek sanayileri, fabrikalardan da yemek artıklarının DASKUT ekibi tarafından günlük alındığı ve bu yuvalara periyodik bir şekilde bırakıldığını belirten Meriçli, ''Bu gün 26 adet yuva yaptık. Daha evvel de yüzlerce yaptık yaptık. Her birinin yerleri kayıtlı. Kedi ve köpekler için yapılan bu yuvalar her gün ziyaret ediliyor. Gerekli beslenmeleri sağlanıyor. Yaralı ve hasta olanlar tespit ediliyor. Veterinere götürülüyor, tekrar yuvalarına getiriyoruz'' diye konuştu.

Yapılan yuvaların belirtilen noktalara bırakılması konusunda her zaman yanlarında olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a ve ekibine teşekkür eden Meriçli, çalışmalarına bundan sonra da devam edeceklerini bildirdi.

