Bursaspor son 8 maçta 19 puan kaybetti

Bursaspor, üst üste kazandığı Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü maçlarından sonra çıktığı 8 maçta 19 puan kaybetti. Yeşilbeyazlı takım bu dönemde sadece Denizlispor’u yendi.

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarı sona ererken, Bursaspor’un son maçlardaki performansı vasatın çok altında kaldı. Özellikle üst üste alınan Boluspor, Balıkesirspor ve Ankara Keçiörengücü galibiyetler sonrası çıkış yakalaması beklenen yeşilbeyazlı takım tam aksini yaşadı. Bursaspor, bu maçlarından ardından çıktığı 8 maçta 19 puan kaybetti. Yalnızca bir kez kazanan Bursa ekibi, bunu da deplasmanda Denizlispor’a karşı elde etti. Bursaspor sırasıyla, Kocaelispor, İstanbulspor, Gençlerbirliği, Ümraniyespor ve Bandırmaspor’a mağlup olurken, Manisa FK ve Menemenspor’dan bir puan çıkarttı.

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