TÜBİTAK’tan, BTÜ’lü Lisans Öğrencilerinin Projesine Destek

Bursa Teknik Üniversitesi’nin (BTÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen çok sayıdaki bilimsel proje ve araştırmalarına bir yenisi daha eklendi. Biyoetanol üretim sürecinde maliyetin azaltılmasına yönelik hazırladıkları proje ile TÜBİTAK’a başvuran BTÜ öğrencileri Buse Ünal ve Muhammed Taha Nalbant’ın çalışmaları desteklenmeye değer bulundu. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri olan Buse Ünal ve Muhammed Taha Nalbant, TÜBİTAK 2209A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği” Programı kapsamında destek almaya hak kazandılar.

Genç bilim insanı adaylarının hazırladıkları “Biyoetanolün Üretimi ve Saflaştırılmasında Yenilikçi ve Ekonomik Membran Prosesi Uygulamaları” konulu projenin danışmanlığını BTÜ’nün başarılı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Derya Ünlü üstlendi.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından 2021 yılı 1. dönem değerlendirmeleri kapsamında desteklenmeye değer bulunan proje hakkında açıklamada bulunan Doç. Dr. Ünlü, Türkiye’nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Özellikle enerji kaynaklarındaki çeşitliliğin arttırılması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının stratejik olarak önemli olduğunun altını çizdi. Bu gereklilikleri gerçekleştirmek için önemli bir enerji kaynağı olan biyoetanol üretiminde sarf edilen enerjiyi minimum seviyeye indirecek, yeni süreçlerin geliştirilmesinin bu projede amaçlandığını kaydeden proje danışmanı Doç. Dr. Ünlü “Yürüteceğimiz projede kullanacağımız membran destekli ayırma prosesi, pervaporasyon ve membran biyoreaktör uygulamaları yüksek ayırma performansı, düşük enerji kullanımı, fiziksel ayırma mekanizması, ılımlı operasyon koşulları gibi avantajları ile biyoetanol üretim prosesinde gelecek vaat eden, ekonomik, çevre dostu bir proses olarak kabul edilmektedir” dedi.

Açıklamasında Türkiye’deki bir şeker fabrikasının biyoetanol üretim kapasitesinin yıllık 84 milyon litre olduğunu da belirten Doç Dr. Derya Ünlü, üretilen biyoetanolün yakıt olarak tüketilmesi için saflaştırılmasının gerektiğini söyledi.

Ünlü, projenin konusu olan membran destekli ayırma prosesi ile geleneksel distilasyon prosesinde harcanan enerji tüketimleri karşılaştırıldığında, geleneksel distilasyon prosesinde sarf edilen enerjinin yaklaşık 25 kat daha fazla olduğunu belirterek, proje çalışmasında elde edilen verilerin biyoetanol üretiminde maliyetleri düşürmenin enerji çeşitliliğine katkıda bulunacağını kaydetti.

Öğrencileri Buse Ünal ve Muhammed Taha Nalbant’ın adına Rektör Prof. Dr. Arif Karademir’e ve BTÜ yönetimine sağladıkları imkân ve verdikleri destek nedeni ile teşekkür eden Doç. Dr. Ünlü “Önerilen projenin başarıya ulaşması durumunda, biyoetanol üretim tesislerine süreç iyileştirme ve geliştirme noktasında katkıda bulunacaktır. Üniversite sanayi işbirliğini oluşturmak ve Arge projeleri yürütmek adına da bu projenin önemli bir adım olacağı düşünmekteyim” şeklinde konuştu.

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