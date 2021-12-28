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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımda riskler Büyükşehir’le kalkıyor

İHA

Tarımda riskler Büyükşehir’le kalkıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kırsal mahallelere kurulan Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonları sayesinde üretimde riskler asgariye iniyor. Hava durumunun ânlık takip edildiği sistemde, çiftçiler doğru ilaçlama zamanları hakkında uyarılıyor. Böylece gereksiz ilaçlamanın önüne geçilirken, girdi mâliyetleri de düşüyor.
Büyükşehir Belediyesi, akıllı tarım uygulamalarını da şehre kazandırıyor. Bitkiler üzerindeki ilaç kalıntıları özellikle ihracatın önünde büyük engel olurken; Büyükşehir Belediyesi, bu engeli aşmak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde kırsal mahallelere Tarımsal Amaçlı Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonları kuruyor. Bugüne kadar zeytincilik ve meyveciliğin yoğun olduğu Gemlik, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerindeki 14 noktaya kurulan istasyonlar sayesinde, hava durumu değişimleri ânlık olarak takip edilebiliyor.
Bitki sağlığı için ‘hastalık ve zararlılarla mücadelede iklim verilerinden yararlanarak’ ilaçlama yapılması gerekirken; kurulan sistem sayesinde hava sıcaklığı, bağıl nem, yağmur, yaprak ıslaklığı, rüzgâr hızı, hava nemi, yağış, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve rüzgâr hızı gibi değerlere doğru müdahale zamanı belirleniyor. İstasyon verilerine göre, belirlenen doğru ilaçlama zamanları tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından uyarı mesajlarıyla çiftçilere bildiriliyor. Sistem sayesinde ziraî üretimde verimlilik artarken; ilaç kullanımının azalmasıyla girdi mâliyetleri düşüyor, işgücü tasarrufu sağlanıyor, çevre ve insan sağlığı da korunmuş oluyor.
Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Lütfü Akbaş, sürekli işbirliği halinde oldukları Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan sistemin geniş bölgelere hitap etmesi sebebiyle çok anlamlı olduğunu söyledi.
Osmangazi İlçesi Ahmetbey Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Sedat Doğan ise kendisinin de üretici olduğunu hatırlatarak, doğru ilaçlama zamanları sayesinde daha az ilaç kullandıklarını ve girdi mâliyetlerinin düştüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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