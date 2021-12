Bakan Soylu: Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekoru egale ettik

Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekoru egale ettik. 2019 yılında 20 tondu, bu yıl ise toplam 22 tona çıktı. Türkiye´de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941´di. Biz 2020 yılını 314 ile tamamladık. İnşallah bu yıl daha az bir rakamla bunu bitireceğiz. Bu el birliğiyle olmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa´ya geldi. Bakan Soylu´ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. Bakan Soylu, ilk olarak Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi´nde, `Türkiye Muhtarları El Ele´ projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katıldı. Burada muhtarlara seslenen Bakan Soylu, muhtarların vatandaşla devlet arasındaki köprüyü kurduğunu vurguladı.

'HANGİNİZ ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİNDEN RAHATSIZ OLDUNUZ?'

Muhtarlık kurumunda elde edilen başarıyı ülkenin diğer meselelerine yaymak istediklerinde anlaşılmaz bir tutuculukla karşılaştıklarını belirten Bakan Soylu, "Asayişi teminde, terörle mücadelede, uyuşturucuyla mücadelede, buna gönlü yatmayan, aklı yatmayan, siyasi hırslarının cazibesinden sıyrılıp bu ülkenin değerleriyle buluşamayan, Batı'yı kendine tapınak belirlemiş, Batı'dan gelen her şeyi baş göz üstüne kabul etmiş, öz güvensiz anlayışlarla bizler de sizler de dönem dönem karşı karşıya kalıyoruz. Sizler muhtarsınız. Hanginiz çarşı ve mahalle bekçilerinden rahatsız oldunuz? Tam tersi. Türkiye'de adım adım muhtarlar toplantıları yapıyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya, Adana'dan Diyarbakır'a kadar. Mahallenin en ufak meselesinden asayiş meselesine kadar, elektrik lambasının yanıp yanmamasından, telefonun çekip çekmemesine kadar, bir sağlık ocağındaki eksiklikten veya ihtiyaçtan, bir spor salonundaki ihtiyaca kadar her şeyi sayın bakanlarımızla da her birinin huzurunda telefon açıp konuştuğumuz, 'Böyle bir mesele varmış, onu da hep beraber çözebilir miyiz?' dediğimiz, hemen hemen herkese her meseleyi iletmeye çalıştığımız, ardından da masada bırakmadığımız, takip etmeye çalıştığımız, sonuçlandırmaya çalıştığımız bir süreci ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

'EROİN YAKALAMADAKİ REKORUNU EGALE ETTİK'

Dünyada ele geçirilen eroinin yüzde 21´ini bu ülkenin polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza birimlerinin yakaladığını belirten Bakan Soylu, "Cumhuriyet tarihimizdeki eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik. 2019 yılında 20 tondu, bu yıl ise toplam 22 tona çıktı. Bunun 20,5 tonunu güvenlik güçleri, 1,5 tonunu da gümrük muhafaza ekiplerimiz yakaladı. Bütün bu mücadele hep birlikte sürdürülmelidir. Türkiye´de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı adli tıp rakamlarına göre 941´di. Biz 2020 yılını 314 ile tamamladık. İnşallah bu yıl daha az bir rakamla bunu bitireceğiz. Bu el birliğiyle olmaktadır. Bir taraftan meselenin arza yönelik mücadelesi, bir taraftan talebi düşürmeye yönelik mücadelesi, bir taraftan rehabilitasyonla bu işin hep birlikte içerisindeyiz. 28 Avrupa Birliği ülkesinde yakalanan ecstasy tabletin toplamından yaklaşık 2 kat fazlasını yine bu ülkenin güvenlik birimleri yakalamaktadır. Bunu biz mi üretiyoruz? Hayır. Bunların hepsi yurt dışından geliyorlar. Amerika, Afganistan'ı işgal ettiğinde 15 bin dekar ile 20 bin dekardı oradaki üretim, 200 bin dekara çıktı. Buradan bir siyaset ürettiler. Sadece insanların oradaki hayatını kabusa çevirip, göç etmesini temin etmediler. Aynı zamanda dünyaya uyuşturucu ihraç ettiler. Bunu kim yaptı? Amerika'nın bizatihi kendisi yaptı ve bunu bir politika olarak ortaya koydu. Derdi bu bölgeleri istikrarsızlaştırabilmek, bu bölgeleri ufka değil, vizyona değil sadece ayaklarının ucuna bakabilecek duruma getirmektir. Başka hiçbir tablo değil" dedi.

'SURİYE´DEKİ HAYATIN NORMALLEŞMESİNİ SAĞLAYACAK ADIMLAR ATTIK'

DEAŞ, PYD ve PKK´nın Irak ve Suriye´nin devlet otoritesini yok ettiğini belirten Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Dünyanın 4 temel sorunu vardır. Salgın hala sorun. İkinci temel sorunlardan bir tanesi, göç sorunu. Litvanya, Belarus, Polonya, Fransa, İngiltere, Almanya bizim yaşadıklarımızın yüzde 1´ini yaşadıkları halde hepsi korkmuş. Her yerde söylüyorum göç sorununu Türkiye ile Yunanistan arasına sıkıştırıp, cingözlük yapmaya çalışıyorlar. Kendilerini buradan kurtarmaya çalışıyorlar. Bir tane Angelina Jolie gibi bir aktrist gönderirler, o da bir fotoğraf verir. Onlar da oturup, `Ne güzel ilgilendik bu işlerle, ne güzel oldu´ derler. Ya kolları kopan çocuklar? Ya anne ve babalarını kaybeden evlatlar? Bütün bunlar ne olacak? Biz Suriye´de 1400 tane sanayi sitesi yaptık. Kendi paramızla değil. Orayı ilk önce huzura getirdik. Ondan sonra oranın meclisiyle ortak bir şekilde bir yer ayarlandı. 2 yıl önce gidip, `burada yapalım´ dedik. Şu anda bir bölümü bitti. Tam 25 bin kişi çalışacak. Şimdi orada evler yapılıyor. Biz Batı gibi Afrika´nın madenleri yüzünden bölgeyi sömüren, ondan sonra posasını orada bırakıp, `bu insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz onların ucuz emeklerini istismar ederiz´ diyen millet değiliz. Biz Suriye´deki hayatın normalleşmesini sağlayacak adımlar attık. Biz buradan oraya dönüşün temellerini attık. Bunların hagisini Batılılar yaptı? Biz yaptık. Biz büyük ve asil bir milletiz. Benimle dalga geçiyorlar. `Şımarmadık diyordun´ diyorlar. 3 bin dolardan 10 bin dolara geldik biz şımarmadık. Şımarmadık. Atamıza, anamıza, komşularımıza sırtımızı dönmedik. Camilerimize, istiklal marşımıza, cumhuriyetimizi kuranlara kulaklarımızı tıkamadık. Dün ne biliyorsak, bugün ne yapıyorsak, yarın da aynı adımı atmaya devam edeceğiz."

'ABD GÜDÜMÜNDEKİ BAZI KOMUTANLAR DEAŞ'TA YÖNETİCİLİK YAPMAYA BAŞLADI'

DEAŞ´ın bölgeden tasfiye edilmesi hakkında konuşan Bakan Soylu, "DEAŞ, coğrafyamız için tehdit miydi? Tehditti. Bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Rakka'da yani Suriye'nin Rakka'sında bir tek mantar tabancası patlatmadan PYD/PKK terör örgütü, Rakka'dan DEAŞ'ı tasfiye etti, Amerika'nın gücüyle. Peki nasıl oldu bu? Peki nereye gitti bu insanlar? Yine onların yönlendirmesiyle beraber iki yere gittiler. Biri Sina Çölleri, birisi de Afganistan ile Çin arasındaki vadiye. Peki sonra ne oldu? Sonra Amerika, Afganistan'ı terk etti. Peki terk edince ne oldu? Orada Amerika'nın güdümündeki bazı komutanlar, enteresan gelecek size, Rakka'dan getirdikleri DEAŞ'ın içerisinde yöneticilik yapmaya başladılar. Şimdi dünya bunu görüyor. Büyük bir oyun, büyük bir tezgah. Bazen demokrasinin içerisine sızdırılmış bir tezgah, bir senaryo. Bazen barış ve kardeşlik içerisine istismar eden bir senaryo. Bazen bir şeyle mücadele ediyormuş gibi gösterilen bir senaryo tablosuyla karşı karşıyayız. Onun için dünyanın başka bir noktasında olan bir meselenin Türkiye'nin, sizin muhtarı bulunduğunuz bir mahalleyi etkilememesi artık mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'2022 TATBİKAT YILI'

Dün son afet toplantısını gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Bakan Soylu, "2024´ün sonunda bitirmemiz gereken tüm illerdeki afet risk azaltma planlarını, hamd olsun 2021´in sonu itibariyle bitirdik. Şu anda Türkiye´nin 81 ilinin afet risk azaltma planı var. Bu yıl 55 milyon insana afetle ilgili farkındalık eğitiminde ulaştık. 2021 yılı afet eğitim yılıydı. Sadece 6 milyonun üzerindeki vatandaşımıza bu konuda camilerde eğitim verdik. Şimdi kollarınızı sıvayın. 2022 yılı tatbikat yılı. Bol bol tatbikat yapacağız. Afet için bu tatbikatları yapmak zorundayız. Afet olduğunda bir kaos ve organizasyonsuzluk olmasını istemiyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN

