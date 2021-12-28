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Kardeşim üşümesin Gemlik’te Kardeşim Üşümesin, Kurtul köyündeki miniklerin yüzünü güldürdü

İHA

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini sağlayan Kardeşim Üşümesin Projesi, minik öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Kardeşim üşümesin Gemlik’te Kardeşim Üşümesin, Kurtul köyündeki miniklerin yüzünü güldürdü

Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar 9 bin çocuğun gülümsemesini sağlayan Kardeşim Üşümesin Projesi, minik öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Hizmet bölgesindeki Güney Marmara’nın yanı sıra ihtiyaç duyulan her yere yardım elini uzatan UEDAŞ’ın bu seferki durağı Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kurtul köyü oldu. Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Şehit Cem Üner Ortaokulundaki 104 çocuğun kışlık kıyafet ihtiyacı karşılandı. Gemlik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Dimili, “İlçemizdeki okulların ihtiyaçlarının karşılanması için hem bölgede hizmet verip hem de güçlü sosyal yardımların yapılması oldukça memnuniyet verici. Bu hizmetlerin daha da artmasını diliyoruz” diye konuştu.
UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise yaptığı açıklamada, “9. yılımızda Kardeşim Üşümesin projesiyle miniklerimizi giydirmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte de ihtiyaç sahibi okullarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Projemizi hayata geçirirken lise öğrencilerimizle ortak ilerliyor, bu iyilik hareketine onları da dahil ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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